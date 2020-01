Uma jovem de 20 anos, estudante de engenharia em Inglaterra, foi assassinada durante uma festa, na Ilha do Mussulo, em Luanda, poucas horas depois das 12 badaladas que assinalaram o final do ano. Na mesma madrugada, mas em Malanje, uma outra jovem, cuja identidade não foi revelada, morreu nas mesmas circunstâncias, no bairro Campo de Aviação.

A jovem assassinada no Mussulo, Érica Patricia Chambula Basílio, terá sido morta por volta das quatro horas da manhã do primeiro dia do ano novo, no bairro Cambaxi, zona da Bóia Amarela, no exterior do local onde se realizava um baile de passagem de ano, e onde tinha ido com uma amiga.

O Jornal de Angola escreve que "a vítima terá ido à casa de banho na companhia de uma amiga, e, por falta de condições, optaram por fazer as necessidades num recinto ao lado, quando foram interceptadas por elementos masculinos, que tentaram violá-las".

A amiga conseguiu fugir e pedir socorro, mas quando regressou ao local na companhia de mais pessoas, Érica Basílio já se esvaía em sangue por ter sido golpeada com uma arma branca ao resistir à violação do bando que a assassinou.

A jovem ainda foi transportada para a clínica Girassol, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, tendo falecido mesmo antes de chegar à unidade hospitalar.

Foram, entretanto, detidos cinco suspeitos, com idades entre os 23 e os 25 anos.