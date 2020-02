O secretário de Estado para a Habitação anunciou que 157.431 candidatos foram pré-seleccionados para a compra ou arrendamento de 2.390 casas no Zango 5. Os escolhidos vão ser conhecidos no dia 20 deste mês, durante um sorteio público.

Em conferência de imprensa, Joaquim Silvestre declarou que o número de candidatos apurado resultou dos 505.921 utilizadores que acederam ao portal de candidaturas, tendo sido automaticamente excluídos os cidadãos que já tinham habitações compradas ao Estado, os que optaram por efectuar duas inscrições e os que não apresentaram documentos de suporte.

Joaquim Silvestre revelou que foram submetidas 6.755 candidaturas para a modalidade de arrendamento urbano e para as vivendas T3 isoladas, 1.144 para as vivendas T3 geminadas, 4.448 para os apartamentos T3.

Na modalidade de renda resolúvel, foram apresentadas 39.515 candidaturas às vivendas T3 isoladas, 21.928 candidaturas para as vivendas T3 geminadas, e 87.504 para os apartamentos T3.

Já a modalidade de pronto pagamento conta com uma disponibilidade de 40 vivendas T3 isoladas, para o que houve um registo de mais de 17 mil candidaturas.

Após o encerramento das candidaturas via Portal será realizado um sorteio de entre todas as candidaturas submetidas e aceites no limite das unidades habitacionais disponíveis.

O sorteio público será promovido por uma entidade independente, credenciada pelo Instituto de Supervisão de Jogos.

Os candidatos sorteados serão notificados por via SMS para preparação das condições de realização da entrevista, assinatura do contrato, pagamento da primeira prestação e recepção da casa.

Antes do início das candidaturas, segundo o secretário de Estado para a Habitação, já foram comercializadas as habitações destinadas a dois dos três grupos de clientes, nomeadamente para a Função Pública (40%), grandes empresas públicas e privadas correspondentes (30%).

As habitações são destinadas a cidadãos de nacionalidade angolana com mais de 18 anos de que não tenham antes arrendado ou comprado casa ao Estado e cujos salários ou rendimentos sejam compatíveis com o preço da tipologia a que se candidatam.