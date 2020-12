O Centro de Saúde do Distrito Urbano do Palanca, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, suspendeu temporariamente o atendimento ao público por causa do falecimento de um dos funcionários. O óbito, a decorrer esta sexta-feira nas instalações da unidade sanitária, paralisou todos os serviços, que só foram retomados porque, alertada pelo Novo jornal, a directora municipal de saúde do Kilamba Kiaxi, Josefa Costa, telefonou para a instituição.

O repórter do Novo Jornal deparou-se com este cenário perto das 07:00, conforme ilustra a foto: no interior do Centro de Saúde estava uma mesa com duas velas acesas e a fotografia da vítima no centro, enquanto na porta um dos funcionários dava explicações aos familiares dos pacientes.

"De momento não estamos a trabalhar devido ao óbito do nosso colega", informou.

A decisão foi tomada após a morte de um dos funcionários, e, no local, o repórter do NJ verificou que duas mulheres grávidas foram aconselhadas a procurar outra unidade de saúde porque no Palanca "as actividades médicas estavam suspensas".

Com o cumprimento dessa decisão, os utentes viram-se obrigados a procurar os cuidados médicos nos centros de saúde do Avô Kumbi, no Golf I, e no Beiral, no Distrito Urbano do Rangel, bairro da Terra Nova.

Contactada pelo Novo Jornal, a directora municipal de saúde do Kilamba Kiaxi, Josefa Costa, não quis acreditar e argumentou que o atendimento não podia estar paralisado devido à morte do ex-funcionário do centro.

"Isso não é possível, eu liguei para o centro e foi-me informado que estão a trabalhar... Agora vou fazer uma visita de campo, daqui a pouco vou passar lá para constatar a situação", assegurou.

Mas o Novo Jornal falou com alguns dos utentes que não foram atendidos na unidade de saúde: Maria João, de 54 anos, funcionária pública, foi ao centro de saúde do Palanca com a sua filha de 24 anos, que estava prestes a dar à luz, e foram obrigadas a deslocar-se para o Beiral tendo sido informadas que no Palanca não estão atender porque o centro está de luto e também não tem funcionários disponíveis para as atender.

"Nunca soube na vida o que é um hospital ou centro de saúde à porta fechada. Isso é ruim, este centro precisa de ter é uma boa gestão", lamentou, juntando-se ao coro de outros pacientes que afirmaram que "os mortos não podem prejudicar os vivos".

"Assim o País pára porque morreu alguém? Esses senhores devem ser mais sérios, isso é ridículo", afirmou.

" Isso só acontece em Angola, não estou acreditar no que vejo. O paciente procura a unidade de saúde e depara-se com está situação? O conceito é sempre beneficiar o paciente, trazer o melhor resultado", concluiu Carlos Jamba, outro utente que não foi atendido.