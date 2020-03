Coronavírus/Covid-19: Angola interdita todos os voos internacionais e fecha fronteiras terrestres e marítimas (ACTUALIZADA)

O Presidente da República determinou esta quarta-feira a suspensão de todos os voos internacionais de e para o País, como medida de prevenção contra o novo coronavírus Covid-19, apesar de ainda não haver registo de casos. No mesmo decreto presidencial é interditada a circulação de pessoas nas fronteiras terrestres. Ambas as interdições começam às zero horas do dia 20 de Março e são pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis por igual período de tempo, em função do comportamento global da pandemia.