O ministro para o Apoio ao Desenvolvimento da Noruega anunciou que o seu país vai avançar com uma iniciativa no seio das Nações Unidas que visa criar um fundo global de apoio aos países mais carenciados no esforço suplementar que vão ser obrigados a fazer para lidar com a pandemia de Covid-19.

Dag-Inge Ulstein, em declarações aos jornalistas, citado pela agências e jornais internacionais, disse que o seu Governo está preocupado com a forma severa como esta pandemia vai afectar os países em desenvolvimento com sistemas de saúde frágeis e sem as condições adequadas para lidar com este tipo de ameaças.

"A solidariedade internacional é hoje mais importante que nunca e é por isso que sentimos ser o momento para contribuir para a criação deste fundo nas Nações Unidas", disse ainda o ministro norueguês, acrescentando que este mecanismo será similar ao que foi criado em 2014 para lidar com a amaça do Ébola.

A iniciativa norueguesa surge depois de o Secretário-Geral da ONU, o português António Guterres, ter afirmado que milhões de vidas estão em risco e dependem de uma atitude rápida e eficaz da comunidade internacional.

Guterres destacou com um forte sublinhado aqueles que vivem nos países mais pobres do mundo, tal como a OMS já o tinha feito, apontando África como um exemplo da urgência dessa ajuda para lidar com a ameaça do novo coronavírus.

5 milhões do BFA

Entretanto, em Angola, o BFA anunciou um apoio de 5 milhões de dólares ao Governo para aquisição de material hospitalar.

Este apoio destina-se à aquisição de testes de diagnóstico, ventiladores, termómetros electrónicos e, entre outros equipamentos essenciais, os de protecção individual para o pessoal médico.