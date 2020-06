"O Decreto Presidencial 142/20, sobre o estado de calamidade pública permite a circulação de táxi acima das 18:00 porque não estabelece restrições. Por isso, os táxis podem trabalhar à hora que pretenderem, desde que obedeçam aos critérios que determina o Decreto sobre calamidade pública", explicou o superintendente, Manuel Albano.

De acordo com o comandante da Unidade de Trânsito de Luanda, os agentes da Polícia Nacional apenas vão cumprir com o seu trabalho, de fiscalizar o cumprimento das medidas do Decreto e do código de estrada, como por exemplo a lotação máxima de 50% e o uso obrigatório de máscara.

Segundo Manuel Albano, a medida saiu de uma reunião, na passada quinta-feira, em que a unidade de trânsito juntou os líderes das associações dos taxistas de Luanda, para esclarecer a questão.

Manuel Albano disse também que ficou ultrapassado, no encontro, o problema de impedimento dos "azuis e brancos" de efectuarem carregamento de passageiros nas habituais paragens.

O comandante da Unidade de Trânsito de Luanda chamou a atenção dos taxistas para que não desrespeitem as medidas de biossegurança e que cumpram com o máximo de 50 por cento da lotação dos "candongueiros".

"Se pensarem que podem exceder ou não cumprirem, vão ser responsabilizados de acordo com a lei", referiu.

Já Francisco Paciente, presidente da Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA), disse que a medida é a mais acertada, visto que os táxis estão reduzidos em termos de lotação e de arrecadação de lucros, diariamente

"Com o aumento do horário de trabalho, isso vai permitir ter alguma melhoria de lucros, e bom ambiente de trabalho com os patrões, visto que muitos exigiam valores que não eram possíveis de conseguir", narrou.

Francisco Paciente lembrou que o horário com limite às 18:00 era de grande sacrifício para os taxistas, visto que, desde que começou a vigorar o estado de calamidade, muitas pessoas não conseguiam apanhar um táxi para regressar a casa, uma situação que dificultava a vida das famílias e das empresas.

O presidente da Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA) lamentou o facto de muitos dos agentes da ordem ainda não dominarem o facto, que os táxis já estão autorizados em circular depois das 18:00.

"Nem todos os órgãos de segurança dominam essa medida, infelizmente durante o fim-de-semana, muitos dos taxistas foram apreendidos, mesmo depois de na quinta-feira, 28, termos recebido essa boa notícia. Esperamos que essa semana as coisas mudem", contou.

Ao Novo Jornal, o comandante da Unidade de Trânsito de Luanda, Manuel Albano, afirmou que essa situação já está resolvida e que os taxistas podem circular à-vontade depois das 18:00 sem problemas.