Os laboratórios, quatro de raiz e um de campanha, vão ser montados pela empresa chinesa BGI, no âmbito de um acordo entre os ministérios da Saúde de Angola (MINSA) e da China, nas províncias de Luanda (2), Uíge, Lunda Norte e Huambo.

"As províncias do Uíge e Lunda Norte contarão com um laboratório, pelo risco muito grande que temos da Covid-19 pelas fronteiras. O Huambo contará com um laboratório para atender o centro e sul do nosso país, com capacidade de processar mil amostras por dia", referiu a ministra.

Em Luanda, na Zona Económica Especial, será instalado um laboratório com uma capacidade para dois mil testes, explicou Sílvia Lutucuta, acrescentando que será também comprado um laboratório insuflável, "que prestará serviço não só na testagem mas que terá uma componente de formação".

De acordo com a ministra, "a empresa BGI é especializada em investigação de biologia molecular e genética, e neste momento tem grande projecção na testagem do coronavírus".

Os equipamentos estarão disponíveis para serem montados a partir de 20 de Agosto, assim como os técnicos para a formação dos recursos humanos nacionais, informou ainda a ministra.

Entre os técnicos indicados para dar formação está um bolseiro angolano licenciado em saúde pública, que trabalha na empresa BGI, na área de investigação tecnológica, acrescentou.