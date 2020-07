A Organização Mundial de Saúde (OMS) teme que a África do Sul, o país mais afectado pela pandemia em África, que já ultrapassou a marca das 5.000 mortes, seja prenunciadora do que irá acontecer no continente.

A aceleração da epidemia de covid-19 no continente africano está a preocupar a OMS, que deixa a advertência: "Se a epidemia está a acelerar na África do Sul, com uma progressão de 30% na última semana, ela não o faz mais rápido do que em muitos outros países do continente.

Michael Ryan, director de Emergências de Saúde da OMS, disse numa conferência de imprensa em Genebra que o assunto é para levar "muito a sério" e que é preciso "mostrar solidariedade com os países afectados".

"Numa altura em que a África do Sul atravessa um surto muito, muito grave, penso que isso é um sinal daquilo com que o continente poderá ser confrontado se não forem tomadas medidas urgentes", avisou Michael Ryan.

O responsável salientou que a doença começou nas regiões mais ricas da África do Sul e que agora a propagação se generalizou, afectando "as zonas mais pobres, nas cidades e nas zonas rurais".

O responsável, que alertou para o aumento da progressão da pandemia de 31% no Quénia, de 26% na Etiópia, de 50% em Madagáscar, de 57% na Zâmbia, de 69% na Namíbia e de 66% no Botswana, destacou que "embora o número total de casos nestes países continue baixo por agora, começamos a ver uma aceleração contínua da transmissão em alguns países da África subsaariana".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 600 mil mortos em todo o mundo, entre os mais de 14,5 milhões casos, segundo um balanço da agência France Presse (AFP) baseado em dados oficiais.