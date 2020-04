A Polícia Nacional deteve, durante o fim-de-semana, onze líderes religiosos, quando realizavam cultos com mais de 250 fiéis, e um outro que usou a sua casa para o ritual religioso, pondo em risco a própria vida e a dos seus familiares, bem como a dos fiéis "igualmente despreocupados" com o risco de disseminação da COVID-19.

A informação foi avançada pelo porta-voz do Ministério do Interior, Waldemar José, no ponto de situação deste domingo, 5 de Abril.

Waldemar José disse ainda que a Polícia Nacional deteve 81 cidadãos, dos quais 68 por desobediência e desacato às autoridades, seis por resistência às ordens das forças de defesa e segurança, quatro por prática de serviço de moto-táxi, dois por suborno e um por ofensas corporais.

O porta-voz do Ministério do Interior, que apelou aos cidadãos que cumprissem as medidas de segurança pública, sob pena de serem detidos, sem direito à visita dos seus familiares, conforme impõe o Decreto Presidencial sobre o Estado de Emergência, revelou que o número de casos de desobediência e desacato continua a preocupar as autoridades policiais.

Das ocorrências consta a morte de um efectivo da Polícia Nacional de ataque cardíaco na esquadra de serviço, momentos depois de ser recolhido na rua em estado de embriaguez por colegas. "O efectivo não foi morto por um colega, como circula nas redes sociais", esclareceu o subcomissário.

Waldemar José alertou ainda para as muitas mensagens que circulam nas redes sociais, com conteúdo xenófobo e a incitar a violência contra cidadãos estrangeiros, avisando que os seus autores correm o risco de ser responsabilizados criminalmente.

O responsável lembrou que os angolanos estão espalhados por todo o mundo e que, também por isso, "devem tratar os estrangeiros em Angola como gostam de ser tratados os emigrantes angolanos nos países onde vivem e trabalham".