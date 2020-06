O Governo provincial de Malanje está preocupado com os problemas que podem resultar da recusa de muitas famílias, especialmente nas zonas rurais, em vacinarem os seus filhos contra o sarampo por receio de que se trate de testes à Covid-19 e por desinformação gerada no seio das comunidades sobre os efeitos da vacinação. Risco cresce por causa de epidemia de sarampo no vizinho Congo.

Em comunicado, o governo provincial de Malanje diz que é nas zonas rurais da província que as populações mostram mais resistência à vacinação porque ali a desinformação é mais fácil. Ao mesmo tempo adverte para a existência de focos desta doença aos quais urge dar resposta.

E a resposta para travar a progressão de uma doença como o sarampo, que é altamente contagiosa, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem feito saber, é proceder de imediato à vacinação em massa das comunidades para evitar a evolução dos surtos para epidemias.

Esta situação em Malanje assume especial relevo porque na República Democrática do Congo (RDC), que faz fronteira com esta província do norte de Angola, está a decorrer uma das mais letais epidemias de sarampo em todo o mundo nas últimas décadas, com o número de mortos a ultrapassar os seis mil e dezenas de milhares infecções, a maioria crianças que não tinham sido vacinadas.

Esta epidemia de sarampo na RDC foi declarada em Junho de 2019 e, apesar dos esforços da OMS, ainda não foi possível debelar o problema, com a agravante de que o seu combate tem sido dificultado pelo surgimento da pandemia da Covid-19, embora, segundo a ONU, cerca de 18 milhões de crianças tenham entretanto sido vacinadas.

Uma das razões pelas quais a epidemia de sarampo na RDC atingiu números tão relevantes é a existência de uma resistência popular à vacinação devido a medos sobrenaturais, "feitiço" e pela intervenção de alguns líderes religiosos de seitas ou curandeiros, tendo o mesmo sucedido com a epidemia de Ébola no leste da RDC, nas províncias do Kivu Norte e de Ituri.

Normalmente, estes receios são incutidos nas comunidades sob a falsa informação de que as campanhas de vacinação servem para espalhar doenças e não para as curar.

Por causa deste cenário de risco acrescido devido à situação no país vizinho, o governo provincial lançou um apelo para que as populações procurem os postos de vacinação existentes de forma a travar o alastramento desta doença que, sendo de fácil prevenção é altamente contagiosa e letal.

Foi ainda pedido às comunidades que denunciem todos aqueles que procurem gerar desinformação com fins estranhos de forma a que as crianças deixem de ser vacinadas expondo-se a um risco de morte que pode ser evitada com uma simples vacina.

Tal como noutras províncias de Angola, decorre em Malanje uma campanha de vacinação contra o sarampo. Em províncias como as Lundas, Cabinda ou mesmo Luanda, o sarampo já causou este ano centenas de mortes.