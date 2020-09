Com o fim da obrigatoriedade de uso de máscara facial pelos automobilistas quando conduzem a sua viatura particular, como foi possível verificar nas redes sociais, espalhou-se a "notícia" de que a máscara tinha sido abolida com o novo período situação de calamidade pública, ideia que o Governo veio refutar avisando que o uso de máscaras faciais em locais públicos continua a ser obrigatório no país.

O ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, foi à última sessão de actualização de dados sobre a Covid-19 relembrar que continua a ser obrigatório o uso de máscara na via pública, ou em locais fechados, nos mercados e em transportes, sejam eles colectivos públicos ou privados, de passageiros.

Adão de Almeida sublinhou ainda que as medidas de prevenção e combate à pandemia mantêm-se com o novo decreto Presidencial que estabelece as regras para o novo período de 30 dias da situação de calamidade pública, mantendo-se igualmente as coimas para o incumprimento, que são de cinco a 10 mil Kz.

Os últimos dados divulgados pela Comissão apontam para o registo de 3.092 casos positivos, 126 óbitos, 1.245 recuperados e 1.716 activos de Covid-19, sendo que 59 casos são referentes às 24 horas de quarta-feira, onde foram igualmente registados dois mortos.

Em todo o mundo foram até hoje registados 27.886.825 casos, com 904.103 mortes, sendo o país com mais casos os EUA, que chegou aos 6.362.440, sendo que em África é a África do Sul que lidera com 642.431.

África a diminuir em número de casos

De acordo com os números CDC-África, o continente mantém uma trajectória de diminuição da intensidade da pandemia há mais de um mês.

Essa diminuição no número de novos casos da Covid-19 nos 55 países africanos é em média de 10 por cento, ainda segundo o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (UA).

Os países com maior número de novos casos na última semana foram Marrocos, África do Sul, Etiópia, Líbia e Argélia.

África registou 201 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, alcançando um total de 31.902, em 1.321.736 casos, sendo a África Austral onde continua a morrer mais gente por causa desta infecção, com mais de 16.200 mortos.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e a Guiné Equatorial em número de casos.