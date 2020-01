As famílias retiradas de zonas de risco, em alguns bairros da província de Luanda, com a promessa de serem alojadas em habitações com melhor comodidade, dizem-se esquecidas pelo Governo Provincial de Luanda (GPL) e pedem audiência com o governador Sérgio Luther Rescova.

Os casebres encontram-se localizados no município do Kilamba Kiaxi, no bairro Golfe 2, próximo da Igreja Josafat (Maná).

Cansados de residir em casas de chapas, os sinistrados são oriundos dos bairros Neves Bendinha, Palanca, Havemos de Voltar, Vila Estoril, Golfe I e Camama, zonas que em 2007 foram gravemente afectadas pelas chuvas. Na altura, o GPL prometeu solucionar o problema daquelas famílias num curto espaço de tempo.

Entretanto, há 13 anos que as famílias aguardam pelas casas prometidas.

Do governador provincial aquelas famílias querem saber em que «pé» está o processo de alojamento.

"O nosso dossier é do conhecimento dos governantes que passaram por Luanda e do novo governador, Sérgio Luther Rescova. Enviámos duas cartas, como não tivemos respostas, pretendemos falar com ele [o governador] e pedir que nos visite e nos tire deste calvário ", disse Carlos Keta, coordenador do pequeno bairro.

O responsável lembrou que, desde 2007 até à data actual, já passaram mais de quatro governadores na província de Luanda e "todos tinham conhecimento da nossa situação, mas quase nada fizeram para nos retirar deste local".

"Sai governador, entra governador e só nós é que continuamos no mesmo sítio e com a mesma miséria. Estamos cansados de viver nessas condições, onde banhamos nas bacias dentro das nossas casas e as necessidades fisiológicas são feitas em sacos de plásticos e depois jogados na lixeira a escassos metros dos nossos casebres, o que constitui um atentado à saúde", desabafou.

