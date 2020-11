Na manhã deste sábado, 21 de Novembro, pelas 10 horas, no HCTA, o Presidente João Lourenço irá manter encontro com a juventude angolana. Na altura em que escrevo estas linhas, pouco sei sobre a agenda do encontro e a lista de organizações juvenis convidadas, mas, certamente, as manifestações de 24 de Outubro e 11 de Novembro (há também uma manifestação agendada para este sábado e outra para o dia 10 de Dezembro), bem como o actual ambiente político, social e virtual (as redes sociais têm sido ultimamente palco de um preocupante discurso de ódio) acabaram por "forçar" este encontro.