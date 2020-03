A superintendente-chefe Engrácia Costa é a nova responsável nacional da Direcção de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional de Angola (DCII), em substituição do comissário Orlando Bernardo, que agora é o novo director de Segurança Pública e Operações. Já o intendente Mateus Rodrigues, que ocupava o cargo de director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Ministério do Interior em Luanda, foi nomeado director adjunto e promovido ao grau de superintendente-chefe.

A nova directora, que tem mais de 30 anos de polícia, disse ao Novo Jornal que conta com o apoio de todos os órgãos de comunicação social, sejam eles públicos ou privados, na relação com o seu pelouro, e realçou que o DCII está aberto a todos os jornalistas.

"A Direcção de Comunicação Institucional e Imprensa (DCII) está para servir todos os órgãos de imprensa ao mesmo nível e espero contar com todos", afirmou.

Engrácia Costa, que foi, até à data, directora-adjunta do mesmo órgão, afirmou que, de entre os desafios a que se propõe, o DCII vai procurar dar sequência, numa primeira fase, aos projectos iniciados pela direcção cessante.

A superintendente-chefe, Engrácia Costa, assim como o seu adjunto, o também superintendente-chefe Mateus Rodrigues, foram ontem nomeados para o cargo pelo comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, comissário-geral Paulo Gaspar de Almeida, que durante a cerimónia de tomada de posse apelou ao espírito de missão.

Recentemente o Comandante-em-Chefe das FAA, João Lourenço, nomeou novos delegados do Ministério do Interior (MININT), comandantes provinciais e directores nacionais, num total de 82 oficiais comissários da Polícia Nacional (PN), para exercerem funções nas mais variadas áreas da PN e outros órgãos que compõem o MININT.

O ex-comandante na PN na Província do Kuando Kubango, Domingos Ferreira Andrade, é agora o novo inspector-geral na Polícia Nacional, Bernardo Amaral Gourgel é o novo director-geral do Serviço Penitenciário.

O comissário Divaldo Martins é o novo delegado do MININT e comandante provincial da Polícia Nacional, na Huila, António Leitão Ribeiro vai ocupar as mesmas funções no Cunene.

Timóteo de Abreu Hilário, António do Rosário Neto e Gabriel Francisco Diogo são os novos responsáveis das delegações provinciais do Ministério do Interior e comandantes provinciais de Malanje, Kwanza-Norte e do Bié, da Polícia Nacional.

O subcomissário Mateus André é o novo 2º combatente da Polícia Nacional em Luanda, substituindo o comissário Divaldo Martins.

O subcomissário João Kariki, que até então desempenhava as funções de comandante municipal da Polícia Nacional no Cazenga, foi nomeado 2º comandante da PN no Kwanza-Norte.

O comissário, Simão de Sousa Pereira Inglês, é agora o novo comandante da Polícia de Segurança de Objectivos Estratégicos, cargo vago desde a saída de Divaldo Martins, em Maio de 2019.

O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, pediu aos responsáveis, agora nomeados, para reduzirem a distância entre a base e o topo da hierarquia, "adoptando uma gestão participativa e dinâmica para elevar o sentimento de segurança dos cidadãos".