O Centro Neurocirúrgico e de Tratamento de Hidrocefalia (CNCTH), localizado no bairro Kifica, em Luanda, continua com dificuldades financeiras para dar resposta aos casos que diariamente chegam à instituição. Nos últimos meses, de acordo com a direcção da unidade, foram atendidas mais de 100 crianças com hidrocefalia, uma média de cinco casos por dia, 35 por semana e 140 por mês.

"As famílias têm dificuldades de pagar as cirurgias. Diariamente, recebemos cerca de cinco casos. Temos muitos pacientes que estão a fazer acompanhamento pós-cirurgia", explicou José de Sousa, director do CNCTH para a área social.

O responsável reafirmou que grande parte dos pacientes pertence a famílias carentes, sem condições para custear uma cirurgia, que actualmente custa 200 mil kwanzas, daí que reforçou, mais uma vez, a necessidade de o Governo, através do Ministério da Saúde (MINSA), prestar especial atenção a esta doença.

José de Sousa fez saber que o centro recebeu apoio, pela primeira vez, do MINSA, em materiais de biossegurança e da empresa SOGESTER, que construiu algumas infra-estruturas de apoio à unidade hospitalar, como farmácia, lavandaria, cozinha, entre outras.

Estima-se que apenas trezentas a quatrocentas crianças, entre as 10 mil diagnosticadas com hidrocefalia anualmente, são intervencionadas em Luanda - a única província, à excepção da Huíla, onde trabalha a maioria dos neurocirurgiões e onde está localizado o maior centro de tratamento da doença.

Este semanário sabe que a cerca sanitária à província de Luanda, motivada pelos elevados casos positivos de Covid-19, está a criar vários constrangimentos no tratamento de pacientes que vivem noutras regiões do País.

Pacientes ainda não receberam apoio da Live Solidária dos SSP

Um mês após a realização da Live no Kubico com o grupo SSP, um dos mais emblemáticos do hip-hop angolano, numa produção da TPA e do portal Platina Line - evento que visou arrecadar fundos para apoiar crianças com hidrocefalia -, o CNCTH ainda aguarda pela doação.

"O anúncio despertou atenção aos pacientes que aguardam esperançosos, mas, até agora, ainda nada recebemos. A comissão responsável pela Live no Kubico ainda não se pronunciou", disse José de Sousa.

Contactado por esse semanário, o director de informação da TPA e um dos responsáveis pela produção da Live no Kubico, Cabingano Manuel, explicou que a doação será feita dentro de semanas e justificou o atraso com as poucas receitas arrecadadas.

"Só conseguimos arrecadar três milhões de kwanzas, que é muito pouco. Vamos procurar fazer um acréscimo, através de outras instituições. Na primeira ou segunda semana de Novembro, o CNCTH vai receber", garantiu.

