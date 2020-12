O magistrado do Ministério Pública (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC), na província do Huambo, ordenou a prisão preventiva para um homem de 33 anos, suspeito de tráfico de droga em vários bairros da cidade do Huambo, disse hoje ao Novo Jornal fonte policial.

O detido, com antecedentes criminais pela mesma prática, foi presente a primeiro interrogatório judicial ao final da tarde desta terça-feira,01, e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo o superintendente-chefe Martinho Kavita Satito, director de Imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior no Huambo, o suspeito foi detido através de uma micro operação realizada pelo Departamento de Narcotráfico do SIC-Huambo, por "fortes indícios" de prática do crime de tráfico de droga, (cocaína).

"Em posse do suspeito foram encontrados três sacos com 25 gramas de Cocaína que se destinavam à comercialização", disse, salientando que a droga apreendida está estimada em cerca de setecentos e cinquenta mil Kwanzas e os pagamentos eram feitos em cash ou através de um terminal multicaixa.

Martinho Kavita Satito disse ainda que durante a vistoria no interior da residência do suspeito, o SIC-Huambo, apreendeu também "uma balança para pesagem da cocaína, um terminal multicaixa e cinco telemóveis de diversas marcas", referiu.