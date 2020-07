A partir desta sexta-feira, 17, o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES) passa a homologar os certificados/diplomas dos estudantes que terminam os seus estudos nas universidades públicas e privadas do País, através da plataforma tecnológica, via Serviços Públicos Electrónicos do Governo (SEPE), e deixa de proceder ao atendimento presencial de utentes nas suas instalações.

Esta inovação surge por causa das constantes reclamações por parte dos estudantes que terminam os seus estudos nas instituições de ensino superior do País, e que encontram muitas dificuldades em reconhecer os seus documentos, havendo quem esteja à espera vários anos.

Em nota de imprensa enviada as redacções, o INAAREES avança que todas as solicitações de homologação e de reconhecimento de estudos do ensino superior far-se-ão somente online no Portal SEPE (https://www.sepe.gov.ao).

Segundo o INAAREES, para aceder aos serviços online da plataforma tecnológica, os solicitantes devem fazê-lo seguindo todas as instruções, como fazerem a autenticação com o registo do e-mail e da senha, e submeterem-nos para efectuar o login.

A nota refere que os processos de homologação e reconhecimento de estudos que deram entrada anteriormente no INAAREES serão, igualmente, tratados em sede da plataforma tecnológica, pelo que os titulares devem aguardar pela notificação sem, contudo, necessitarem de se deslocar às instalações da instituição.

Com a chegada destes novos serviços, segundo o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior, a homologação de um certificado/diploma passa a ser feitos em 24 horas, contra os 30 dias anteriores, que se prolongavam por meses.

Entretanto, esta alteração vai diminuir muito a burocracia, que se traduz, entre outras dificuldades, pela obrigatoriedade de os estudantes terem de ir às instalações do INAAREES buscar o certificado/diploma onde ocorrem filas enormes e horas a fio perdidas depois de terem recebido os diplomas das suas escolas.

Outra vantagem é que os estudantes oriundos das restantes províncias do País deixam de ter de se deslocar a Luanda, o único local onde até agora este certificado é emitido, para obterem o documento do INAAREES, poupando dinheiro e horas de viagem que, por vezes, fica por realizar por falta de meios das famílias.

De recordar que o INAAREES registava grandes ajuntamentos de utentes devido à demora na resolução dos pedidos e na entrega de documentos.

A instituição, que funciona na centralidade do Kilamba há mais de dois anos, tem uma única representação nacional na capital do País e só abre ao público três dias por semana, nomeadamente às segundas, terças e quartas-feiras, sendo que quintas e sextas-feiras são dias reservados para trabalhos internos.

Importa salientar que a lei de Base do Sistema de Educação e Ensino estabelece que todos os diplomas e certificados emitidos, quer por universidades públicas, quer privadas, sejam reconhecidos pelo INAAREES.