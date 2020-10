Um incêndio destruiu esta segunda-feira a ala de cirurgia e o posto de armazenamento de oxigénio do Hospital Geral de Ondjiva, na província do Cunene. Os casos urgentes de cirurgia passam, a partir de hoje, a ser atendidos no Hospital da Missão Católica do Chiulo, município de Ombadja.

De acordo com a Angop, o incêndio deflagrou por volta das 22h00, tendo como origem um curto-circuito equipamento instalado no telhado do bloco operatório, fazendo explodir as botijas de oxigénio armazenadas no posto de armazenamento.

O fogo, combatido por 60 efectivos do corpo de bombeiros, apoiados por três viaturas e pela população local, só foi apagado durante a madrugada desta terça-feira, tendo a direcção do Hospital Geral de Ondjiva de evacuar 200 pacientes para centros de saúde e unidades escolares.

A governadora provincial do Cunene, Gerdina Didalelwa, disse à Angop que a destruição deixada pelo incêndio "dificulta em grande medida a assistência dos pacientes, por se tratar da única unidade de referência na região, que também foi preparada para receber doentes infectados com o novo coronavírus".

O Hospital Geral de Ondjiva tem capacidade de internamento de 250 camas e foi alvo, em 2014, de uma intervenção de requalificação e ampliação, dispondo dos serviços de pediatria, maternidade, bloco operatório, banco de urgência, laboratório de microbiologia, sala de tomografia axial computorizada (TAC), farmácia e salas de esperas.