"A empresária angolana anunciou este domingo no Twitter que seria possível ler "a primeira parte" da entrevista no seu Facebook..., publicando 14 imagens com a entrevista paginada como se de um jornal se tratasse", lê-se numa notícia publicada pelo diário português.

Segundo o Observador, "aquela não é, porém, a entrevista feita e publicada" pelo jornal.

"Aqui foram postas em destaque as declarações que Isabel dos Santos considerará mais revelantes de tudo o que disse na entrevista que durou duas horas e meia - muito diferentes dos destaques que, segundo critérios jornalísticos e editoriais, o Observador tinha escolhido", lê-se na notícia.

"Além disso, faltam algumas perguntas e respostas, que estariam dentro da primeira parte da entrevista, escolhida para esta versão - as que dizem respeito à proveniência do dinheiro do general Leopoldino Fragoso Nascimento, mais conhecido como general Dino, para deter 25% da UNITEL", continua o jornal, que diz que a versão que Isabel dos Santos publicou tem também caixas para temas específicos a que o Observador não deu qualquer destaque".

De acordo o jornal português, a equipa de consultores de Isabel dos Santos escolheu também outras fotografias para acompanhar o texto.

"Leiam a primeira parte da minha entrevista ao Observador onde falo sobre a história da Unitel, a entrada na Efacec e o meu percurso como empresária, na minha página Facebook e no meu Twitter. Essa é a hora da reposição dos factos", anunciava Isabel dos Santos nas redes sociais, ontem, 22, ao final da tarde, partilhando a sua versão paginada da entrevista.

A filha do ex-Presidente retirou, entretanto, a publicação e as imagens quer do Facebook quer do Twitter, deixando uma mensagem aos seguidores: "Sim, quis partilhar aquilo que para mim, entrevistada, é mais importante. Foram excertos da entrevista para uma leitura facilitada e apelativa, com destaques para as frases que considero mais relevantes".