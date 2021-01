O Tribunal Provincial de Luanda (TPL) começou a julgar, esta segunda-feira,18, três jovens envolvidos no assassinato da funcionária da Rádio Nacional de Angola (RNA), Alice Nádia Marcelino "Licinha", em Abril de 2020, na sua residência, no bairro Nelito Soares, distrito urbano do Rangel.

Trata-se dos jovens Alison Domingos Manuel "Milixe", de 20 anos, Evandro António Justo "MT" e António de Almeida Godó "Da Lua", ambos de 22 anos, que são acusados dos crimes de roubo qualificado, associação de malfeitores, homicídio voluntario e posse ilegal de arma.

Segundo o Ministério Público, os réus, à data dos factos, ou seja, na madrugada do dia 28 de Abril do ano passado, introduziram-se no quintal da residência de Alice Nádia Marcelino, de 36 anos, no intuito de retirarem a placa electrónica da sua viatura, de marca "KIA Rio" que se encontrava estacionada.

Para o efeito, prossegue a acusação, um dos meliantes partiu o vidro lateral esquerdo no condutor para facilitar abertura da porta e desmontarem a placa electrónica pretendida.

No entanto, o barulho provocado no acto da quebra do vidro despertou a jovem Alice Nádia Marcelino que de imediato se dirigiu à janela no quarto, que dá acesso ao quintal, para ver o que se passava.

Acto contínuo, refere o MP, Alice Nádia Marcelino, ao notar a presença dos assaltantes, bateu com as mãos na janela e gritou, numa tentativa de fazê-los fugir "Xé quem está aí?", mas foi surpreendida com um disparo de arma de fogo do tipo AKM de cano cortado, que se encontrava na posse de um dos meliantes, que lhe perfurou o crânio.

A funcionaria da RNA foi de imediato socorrida pelos vizinhos para o Hospital Américo Boa onde chegou sem vida.

Os marginais colocaram-se em fuga tão logo efectuaram o disparo que atingiu Alice Marcelino, que, aos 36 anos, deixa uma órfã de dois anos.

Segundo o Serviço de Investigação Criminal (SIC), o grupo de quatro marginais, com um deles, conhecido por "soba" ausente do julgamento, embora detido, e sobre quem não existe muita informação, já tinha roubado, naquela madrugada, uma placa electrónica de uma viatura de marca Hyundai i10, na mesma zona.

Os réus, Domingos Manuel, Evandro António Justo e António de Almeida foram detidos dias depois pelo SIC-Luanda, segundo o MP, dois dos três réus já confessaram autoria da acção nos interrogatórios.

De acordo com a acusação, estes são delinquentes habituais que se dedicam a práticas de vários crimes de furto e roubo com recursos a arma de fogo, com maior incidência para o furto de placas electrónicas em viaturas, para posterior venda no Mercado dos Correios.

O julgamento decorre na 1ª secção dos Crimes Comuns do Tribunal Provincial de Luanda e tem como juiz Carlos Baltazar, que já ouviu os depoimentos dos três réus e agendou para próxima segunda-feira,25, a audição dos declarantes.