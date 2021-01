Ao Novo Jornal, o responsável pelo Departamento Nacional de Crime Organizado disse que durante o ano 2020 registaram-se 332 participações com referencia à prática de crime de raptos na cidade de Luanda mas que se vieram a revelar sem fundamento.

"No decurso das investigações foi possível apurar a ocorrência de 271 casos de situações de alegados raptos que acabaram por se revelar sem fundamento. Entre as quais destacam-se a presença maioritária de jovens do sexo feminino com idades entre 15 e 25 anos", disse, sublinhando que a investigação do SIC-geral permitiu esclarecer que "as pessoas supostamente raptadas, tinham-se apenas ausentando do seio familiar por razões diversas".

Pedro Lufungola fez saber ainda, que destes casos, 32 resultaram em negligência por parte dos tutores em relação aos menores e idosos.

"Tratava-se, afinal, de pessoas que foram mais tarde encontrados por membros dos órgãos de defesa e segurança que as encaminharam aos centros de acolhimento de menores e lares da terceira idade", explicou, destacando os 29 casos de pessoas dadas como desaparecidas mas que foram vítima de ofensas corporais na via pública e de acidente de viação, destes cinco resultaram em morte.

SIC garante que as fotografias de pessoas desaparecidas que circulam nas redes sociais são referentes a casos que já foram esclarecidos

De acordo com o oficial, varias fotografias de pessoas desaparecidas divulgadas nas redes sociais, depois de uma avaliação detalhada de cada uma das fotos, foi possível apurar que os casos ocorreram em anos anteriores e já foram esclarecidos e essas pessoas, na maior parte, já se encontram no seio familiar.

"Entre os casos apontados, pelo menos dois não ocorreram em Angola, mas sim no exterior do País", aponta, salientando que várias outras situações de pessoas dadas como desaparecidas "tem a ver com o abandono de lar, violência domestica, bem como razões de saúde, (demência) ".

Pedro Lufungola lembrou o caso de um jovem que foi dado como desaparecido mas que se encontrava detido desde o dia 04 a 14 deste mês, "por envolvimento na prática de um crime, sendo que já se encontra no seio da família", referiu.