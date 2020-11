O Novo Jornal constatou no local, perante o corpo, se o indivíduo tinha sido baleado na cabeça. Tendo, no entanto, a Polícia Nacional recolhido o corpo da vítima do local do incidente.

Contactado pelo Novo Jornal, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, inspector-chefe Nestor Goubel, após o registo desta morte, que ocorreu cerca das 11:00, disse não ter conhecimento da ocorrência de qualquer morte entre os manifestantes..

"Eu não tenho essa informação. Temos de confirmar o caso e depois dar uma explicação credível", disse.

Diante desta situação, os manifestantes não cruzaram os braços e continuaram com a marcha na Av. Brasil em direcção à zona da Cidadela, para o Hospital Américo Boavida, onde está o activista Nito Alves, ferido horas antes durante confrontos com as forças de segurança na zona do Palanca.

Por volta das 14:00 ainda estavam a ser perseguidos pequenos grupos de jovens nas ruas da Vila Alice, com as viaturas da Polícia de Ordem Pública e elementos da PIR a disparar balas de borracha e a deter alguns destes indivíduos.

Como o Novo Jornal constatou, junto ao antigo Macarenko, pelo menos três jovens foram colocados no interior de uma viatura da polícia e levados para, presume-se, uma das esquadras da PN, nas imediações.