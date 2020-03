O motorista do general Fernando Garcia Miala, chefe dos Serviços Secretos da República de Angola, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira, 13, por criminosos, até agora desconhecidos, em Viana, disse ao Novo Jornal uma fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Segundo a fonte do SIC-geral, o motorista, cujo nome não foi ainda revelado e que era efectivo da Unidade de Segurança Presidencial (USP), tentou reagir ao assalto quando foi interpelado por dois meliantes que depois do assassinato se colocaram em fuga numa motorizada.

"Descarta-se aqui a possibilidade de ser morte por encomenda. Ele foi assaltado por volta das 5:00, quando saiu de casa em direcção ao trabalho", relatou a fonte.

De acordo com a fonte, que não descreveu a zona do assalto, o motorista do general Fernando Miala foi assassinado com um tiro de arma de fogo, e os seus pertences, como telefone e documentos, foram levados.

Sem revelar o nome nem a idade, a fonte assegurou que o Serviço de Investigação Criminal está já a trabalhar na investigação e que outras informações serão avançadas oportunamente.