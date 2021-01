Os implicados foram detidos na sexta-feira, 22, e ouvidos em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal do Namibe nesta segunda-feira, quando conheceram a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, por serem suspeitos com fortes indícios dos crimes de agressões físicas, tortura e homicídio.

Segundo o porta-voz do SIC-Namibe, José Lolina, o crime ocorreu no interior da habitação dos progenitores dos acusados quando os alegados homicidas solicitaram à irmã menor para ajudar nas tarefas de casa, a vítima terá recusado ajudar a lavar a loiça.

"O irmão mais velho, auxiliado pela outra irmã pegaram em dois objectos contundentes e espancaram a menor de 14 anos, causando-lhe escoriações e hematomas, e, de seguida, amarraram e colocaram-na num dos quartos da casa.

De acordo ainda com os depoimentos dos acusados, segundo fez saber José Lolina, "passado mais de uma hora, quando os suspeitos pretenderam ver a irmã, a vítima já estava inconsciente, tendo sido socorrida para o Hospital Provincial Ngola Kimbanda, onde foi observada pela equipa médica em serviço que, declarou o óbito", salientando que a equipa médica que recebeu a vítima explicou que a menor já tinha dado entrada no banco de urgência do Hospital sem vida.