A família Tangeni, constituída por um casal com quatro filhos, vive em pobreza extrema desde 2003 numa pequena localidade da região de Oshana, na Namíbia, sem possibilidade de reivindicar quaisquer direitos porque estão na condição de apátridas por não terem nem documentos nem forma de provar a sua nacionalidade angolana.

Foi no ano de 2003 que Ndinelao Daniel e Venasiu Tangeni, de 40 e 48 anos, chegaram à pequena localidade de Omusheshe, Okatana, na região namibiana de Oshana, provenientes de Angola, de onde saíram em busca de uma vida melhor.

Esta história é contada por Eliaser Ndeyanale, do jornal The Namibian, que foi encontrar a família Tangeni, agora com quatro filhos, todos já nascidos na Namíbia (Kashiimbi Tangeni, Epifania Tangeni, Ndahangwapo Tangeni, e Eufemia Tangeni) a viver sem condições mínimas e a sobreviverem da caridade de instituições locais ou da bondade de alguns dos seus vizinhos.

Com os seus filhos todos nascidos no país de acolhimento, e porque a sua condição de ilegais assim o impôs, nenhuma das crianças tem certificados de nascimento e mesmo a mãe, Ndinelao Daniel, também não sabe que idade tem, sabe apenas que nasceu em 1980 e que chegou à Namíbia quando tinha 23, mas as dificuldades da vida afastaram-na das coisas mais elementares.

Nunca frequentou a escola, garante que nasceu em Angola, onde viveu até aos 23 anos, mas não tem como provar a sua nacionalidade, mas Venasiu Tangeni ostenta um passaporte angolano, embora a sua condição de sobreviventes do dia a dia nunca lhes permitiu sequer registar os seus filhos, o que lhes poderia garantir os apoios estatais mínimos na Namíia.

O que esta família pede não é muito: segundo o The Namibian, querem apenas um pequeno pedaço de terra, como têm os seus vizinhos, para poderem cultivar alguns alimentos, e o direito ao apoio básico para os seus filhos, de forma a que não continuem a passar forme a depender da caridade de terceiros.

Para sobreviverem, além da caridade "de alguns bons samaritanos", segundo Daniel, a família vende uma espécie de sumo de fruta, mas que não dá sequer para que possam ir para a cama sem fome.