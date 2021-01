OAA: Candidatos denunciam irregularidades no Exame Nacional de Acesso - Bastonário diz que processo foi cristalino

Vários candidatos que realizaram o Exame Nacional de Acesso à Advocacia na Ordem dos Advogados de Angola (OAA) denunciam irregularidades no processo e acusam a comissão organizadora de ter prejudicado muitos concorrentes numas das provas que seria apenas para confirmação do candidato apto, mas que, alegadamente, serviu para reprovar candidatos sem justificação e lamentam o facto das listas definitivas não serem transparentes e consideram o processo viciado. OAA diz que processo foi cristalino e que superou as expectativas.