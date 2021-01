Oficial do SIC suicidou-se no momento em que estava a ser detido

Um subinspector do Serviço de Investigação Criminal (SIC) suicidou-se com a arma de serviço quando estava a ser detido com outros quatro colegas, no interior das instalações da Polícia Judiciaria Militar (PJM), por suspeita dos crimes de desvio de valores e homicídio de um jovem, soube o Novo Jornal de fonte da PJM.