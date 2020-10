Os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior 'Kopelipa' e Leopoldino Fragoso do Nascimento 'Dino' procederam à entrega de património "constituído com fundos públicos" ao Serviço Nacional de Recuperação de Activos (SENRA), anunciou a Procuradoria Geral da República (PGR) em comunicado.

No documento enviado às redacções, a PGR anuncia a entrega, pelos generais, da totalidade das acções que estes detinham na empresa BIOCOM - Companhia de Bioenergia de Angola, através da Cochan SA, a rede de Supermercados Kero, através da cedência de 90% das participações sociais do grupo Zahara Comércio SA, e a empresa Damer Gráficas - Sociedade Industrial de Artes Gráficas, SA.

Os dois homens fortes do regime do ex-Presidente José Eduardo dos Santos entregaram igualmente a CIF Cement, a CIF SGS Automóveis, a CIF Lowenda Cervejas, e a CIF Logística, incluindo todos os equipamentos, máquinas e móveis, transmitiu a PGR.

Os representantes da empresa CIF fizeram, também, a transferência da titularidade para a esfera patrimonial do Estado dos bens apreendidos pelo SENRA, nos dias 11 e 17 de Fevereiro de 2020, nomeadamente a centralidade Vida Pacífica, composta por 24 edifícios, três creches, dois clubes náuticos e quatro estaleiros.

Também a centralidade do Kilamba KK 5800, com um total de 271 edifícios e 837 vivendas em diferentes níveis de construção e os edifícios CIF Luanda One e CIF Luanda Two, incluindo todos os seus equipamentos e móveis, passaram a integrar, de forma definitiva, a esfera patrimonial do Estado, refere o cdocumento.

A PGR faz notar, no comunicado, que "a transferência desses bens para esfera do Estado, não obsta o prosseguimento do processo-crime".

Os generais Kopelipa e Dino foram constituídos arguidos em finais de Setembro por haver fortes indícios de terem beneficiado dos negócios que o Estado teve com a empresa China International Fund (CIF). Entretanto, uma fonte da PGR garantiu que os oficias generais gozam de imunidade e não podem ser presos preventivamente antes do despacho de pronúncia.

Esta quarta-feira o antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do ex- Presidente da República foi ouvido durante oito horas, deixando a DNIAP por volta das 17:30, na companhia do seu advogado.