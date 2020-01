A informação foi avançada pelo director Nacional da Direcção de Viação e Trânsito, comissário Elias Livulo, durante a primeira Sessão Extraordinária da Comissão Executiva do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Transito (CNVOT), explicou que essas viaturas serão antecipadamente sujeitas a uma inspecção em centros devidamente certificados.

"A medida será implementada com a entrada em vigor dos Centros de Inspecção periódica de veículos automóveis ainda este ano", disse, acrescentando que só poderão executar este processo após a abertura dos Centros de Inspecção.

O responsável avançou que a medida vai ser implementada devido o elevado número de viaturas antigas envolvidas em aparatosos acidentes de viação, como se tem assistido um pouco por todo o país.

"Grande parte dos acidentes de viação no nosso país estão relacionados com o maus estado técnico dos veículos", afirmou o comissário.

Questionado pelo NJOnline sobre o atraso do concurso público aberto desde o dia 15 do mês de Julho do ano passado para encontrar 58 empresas privadas que deverão fornecer o serviço de inspecções periódicas, que estava previsto para 90 dias, Elias Livulo respondeu que, dos 67 cadernos de encargos, apenas duas empresas apresentaram as suas candidaturas, em função dos valores elevados exigidos pela DNVT, exigindo 600 mil dólares só para que estas empresas pudessem inscrever-se no concurso público.

"As razões da fraca adesão dos concorrentes têm a ver com os altos tarifários, e, por essa razão, tivemos que recuar nos preços para termos mais empresas a concorrer", explicou.