Ponte que liga bairros Rasta e Imbondeiro no Kilamba Kiaxi em risco de desabar - moradores pedem intervenção urgente

A ponte que liga a zona da baixeira, no Rasta, e o bairro Imbondeiro, no Município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, encontra-se danificada há mais de um mês e pode desabar a qualquer momento e cortar a circulação entre os dois bairros vizinhos.