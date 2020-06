Classe médica do país ameaça manifestar-se, nos próximos dias, contra o elevado número de médicos desempregados e falta de condições de trabalho e salariais. Sindicato Nacional dos Médicos (SINMEA) remeteu, a 3 de Junho, um manifesto ao Presidente da República e espera ver respondido no final do mês em curso. O contrário poderá levá-los a paralisarem os serviços de saúde em todo o país.

O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola (SINMEA) ameaça avançar, nos próximos dias, com uma manifestação, caso o Presidente da República não responda, até ao dia 30 deste mês, a um manifesto da classe médica enviado a 3 de Junho.

No documento a que o Novo Jornal teve acesso, o SINMEA informa João Lourenço sobre o actual estado do Sistema Nacional de Saúde, que considera "débil" e "defeituoso", razões que, no entender dos médicos, levam o elevado número de angolanos a procurar por tratamentos no exterior.

As altas taxas de mortalidade nos hospitais, por falta de cuidados primários para o atendimento médico nas unidades sanitárias da periferia, o que causa sobrecarga no atendimento nos hospitais secundários e terciários, a baixa qualidade de trabalhos prestados à população, por falta de equipamentos médicos, o baixo salário dos médicos, as irregularidades na aplicação do Regime Jurídico da Carreira Médica e a inexistência de um programa célere de formação de pós-graduação em especialidades médicas engrossam a lista das diversas reivindicações apresentadas pelo colectivo de especialistas no referido manifesto.

No documento, o SINMEA exige ainda a contratação de profissionais que se encontram desempregados, de modo a melhorar o rácio médico/população, numa altura em que o país tem um médico para pelo menos cinco mil habitantes. Pede-se, também, um regime remuneratório especial e satisfatório aos profissionais, dada a especificidade da actividade que exercem e ainda um seguro de saúde que os permita ter acesso à assistência médico-medicamentosa em unidades sanitárias especializadas.

Ao Presidente, o sindicato queixa-se também do «silêncio» da ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, quanto ao processo de negociação de um caderno reivindicativo apresentado a 6 de Agosto de 2018. No caderno, os médicos alegam ser "penalizados" com políticas que "desvalorizam" e "descaracterizam" a profissão, e que, por isso, procuram a "dignificação" da profissão e a redinamização das carreiras.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)