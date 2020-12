Este ano, com a cerimónia da entrega dos prémios modificada devido à Covid-19 e adequada à pandemia, os galardões foram entregues aos directores dos dois jornais, Armindo Laureano, do Novo Jornal, e João Armando, do Expansão, sem a presença de público.

Para além do Novo Jornal, que recebe o galardão pela 5ª vez, e do Expansão, foram ainda premiadas 20 marcas, sete das quais pela primeira vez neste ano de 2020.

De acordo com os organizadores conta com um crescimento de 21,5% do reconhecimento da distinção Superbrands (pessoas que estariam mais disponíveis para comprar uma marca Superbrands: 97% em 2020 vs 80% em 2019)

Este ano de 2020 é ainda marcado pelo lançamento do projecto Superbrands Solidária - este ano com apoio à fundação Ana Carolina, e ainda o lançamento de uma iniciativa de angariação de fundos para a Fundação, no âmbito da Superbrands Solidária, com colaboração do Pintor Guilherme Mampuya, que se associa à iniciativa doando um quadro a ser sorteado entre os doadores;