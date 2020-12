"Até onde é do nosso conhecimento, enquanto colectivo de trabalhadores, desconhecemos a existência da empresa Kafrum, que dizem ser, agora, detentora de 49% das acções da Paviterra. É, claramente, uma engenharia engendrada para adiar o pagamento das nossas indemnizações e das nossas reformas. É uma forma que encontraram para justificar o impasse na realização da tal assembleia de sócios. Desde quando é que esta empresa existe, se muitos de nós, com mais de 30 anos de "casa", nunca a conhecemos?", indaga o Grupo de Acompanhamento, que negocia com o Governo o processo de indemnizações.

O grupo representativo dos trabalhadores da Paviterra manifesta "total desagrado" por, volvidos 10 meses desde a última reunião", nada ter sido feito para o pagamento de cerca de 5 milhões USD que diz ser o valor das indemnizações a 507 trabalhadores, 47 dos quais já falecidos.

"A única empresa privada que já fez parte das acções da Paviterra é a Mota & Companhia, que saiu da Paviterra em 2008. De lá para cá, o Estado havia assumido todas as acções da empresa. Chega de manobra dilatória e resolvam o nosso problema", apelam os trabalhadores, que se queixam do silêncio da actual direcção do Instituto de Gestão de Activos do Estado (IGAPE).