Zaire: Dois efectivos da Polícia Nacional detidos por contrabando de combustível

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Soyo, na província do Zaire, deteve esta semana dois efectivos da Polícia Nacional (PN) em flagrante, quando tentavam vender ilegalmente combustível a cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), no bairro Bundila, soube o Novo Jornal junto de uma fonte policial.