Covid-19: Paragem imposta pelo novo coronavírus deixa artistas na «corda bamba»

Até antes de «explodir» a pandemia do novo coronavírus, em Luanda, o Horizonte Njinga Mbande, que já contabiliza 34 anos, preenchia as noites de sexta-feira, sábado e domingo com teatro. Com o valor dos ingressos a variar entre os 2.000 e os 4.000 kwanzas, o grupo exibia, em duas sessões, peças que lhe permitiam «fechar» a semana com um encaixe na ordem dos 400 e 500 mil kwanzas.