O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente convocou players do sector para recolher sugestões sobre as medidas a tomar em face da pandemia do novo coronavírus. Alívios fiscais e atribuição de subsídios lideram a lista de preocupações que deve seguir para o Conselho de Ministros dentro de dias.

Até segunda-feira, 25, o Conselho de Ministros deverá receber um documento com propostas dos artistas e promotores de eventos culturais sobre as medidas de alívio económico a adoptar face à Covid-19. A in- formação foi revelada à imprensa pela ministra da Cultura, Turismo e Ambiente no final de um encontro de auscultação realizado em Luanda na última terça-feira, 19.

Adjany Costa, que no dia anterior já tinha tido uma reunião semelhante com players das áreas do Turismo e da Hotelaria, adiantou que se trata de um "meio-termo" resultante de uma proposta "realística" para apoiar a classe cultural, que é, no entender da jovem ministra, "uma das menos valorizadas" do país.

Além de sugestões sobre um possível plano de desconfinamento gradual para o sector cultural, o documento deve englobar apelos a eventuais cortes e subvenção de impostos a artistas e empresas da «indústria do espectáculo», assim como atribuição de subsídios. O grupo de trabalho ao qual coube a responsabilidade de documentar todas as preocupações e sugestões apresentadas durante a reunião é constituído por dois artistas, dois promotores de eventos e técnicos do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, adjuvados por peritos do Ministério da Economia e Planeamento.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)