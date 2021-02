A autora angolana Otchaly, de 12 anos, criou, há pouco mais de quatro meses, um clube de leitura vocacionado à literatura infanto-juvenil produzida pelos escritores nacionais. O projecto, em cuja participação ocorre via Zoom, propõe a leitura e discussão de um livro por mês, sendo que, para Fevereiro, concretamente no sábado, dia 13, a obra seleccionada é Duas abelhas amigas de um girassol, de Manuel Rui Monteiro.

O objectivo do projecto, de acordo com explicações da própria jovem autora ao Novo Jornal, é permitir que "mais meninos e meninas tenham a iniciativa de leitura e aprendam a amar a literatura".

Filha de angolanos, Otchaly - que nasceu nos Estados Unidos da América e vive na Hungria, devido ao trabalho do seu pai - descreve os primeiros quatro meses do clube de leitura como "muito bons", até porque o facto de os encontros decorrerem na plataforma Zoom tem permitido aos membros do clube interagirem directamente com o autor da obra em análise, fazendo-lhes questões e/ou sugestões.

