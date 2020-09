Para assinalar os 10 anos da produtora, a Geração 80, em parceria com o colectivo Verkron, criou um mural na baixa de Luanda, num dos prédios localizados na Rua Major Kanhangulo. É apenas um de muitos projectos relativos à pintura urbana que se vão multiplicando pelas ruas de Luanda.

De figuras históricas de Angola a imagens de apelo à cidadania, passando pelo reforço da necessidade de se respeitar às regras de prevenção à Covid-19, são várias as iniciativas, promovidas por instituições diversas, retratando temas igualmente distintos.

Por exemplo, o mural da Geração 80 é uma espécie de «presente» da produtora a Luanda por ser o local de "partida dos sonhos" da organização. Passando por diferentes etapas, o mural apresenta personagens e elementos de vários filmes da produtora, como Ar condicionado, Para lá dos meus passos, 1999, Lúcia no céu com semáforos, El último país e Do outro lado do mundo, todos eles representados numa intervenção artística que ocupou uma das fachadas de um prédio da Rua Major Kanhangulo.

«Bloco, pincel e tinta» no Kilamba Kiaxi

Muito antes do chamado «novo normal» decorrente da Covid-19, a Administração do Kilamba Kiaxi deu início a um projecto de revitalização das paragens de táxi do município.

Denominada Bloco, pincel e tinta, a iniciativa «cativou» a cervejeira Luandina, que, no quadro do seu projecto Luandina mora no meu bairro, auxiliou aquela administração municipal na reestruturação da paragem de táxis do Nova Vida.