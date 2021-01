A polémica foi despoletada pela ANGOP, sendo depois retomada por diversos sites noticiosos. "Artistas reclamam valor do prémio atribuído há cinco anos", dizia o título do artigo, no qual se detalhava que a cantora Bela Esanju e o artista plástico Pedro Hospital, residentes no Huambo, "reclamam há cinco anos o pagamento dos prémios atribuídos em 2015 pelo [então] Ministério da Cultura".

Entretanto, em breve declarações, por telefone, ao Novo Jornal, o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente desafia os artistas a "provar documentalmente" a alegada dívida de que se queixam.

Assegurando que irá proceder ao pagamento caso se comprove que se trata de um «kilápi» "de lei" e não apenas mais uma "dívida individual" relacionada com eventuais antigos gestores do ministério que dirige, Jomo Fortunato lamenta que os artista se tenham ido queixar à ANGOP, antes mesmo de o abordarem, na qualidade de novo governante da pasta da Cultura, que desde Abril do ano passado engloba, igualmente, os sectores do Turismo e Ambiente.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)