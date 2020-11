Mussango «entrega» ao Litteragris quinto prémio em 3 anos

Com um livro de contos intitulado Mulher Infinita, Lourenço Mussango conquistou a edição de 2020 do Prémio Literário António Jacinto, iniciativa do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA), que visa "incentivar a criação literária, promover o surgimento de novos autores e obras", assim como "promover o enriquecimento do universo simbólico e do imaginário angolano através da literatura".