Estão abertas as candidaturas para atribuição de bolsas de estudo de licenciatura e mestrado a cidadãos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste nas áreas de música e artes cénicas. Com um total de 27 bolsas disponíveis, a acção enquadra-se num megaprojecto da União Europeia designado Promoção do Emprego nas Actividades Geradoras de Rendimento no Sector Cultural nos PALOP e Timor- Leste (PROCULTURA PALOP-TL), orçado em 19 milhões de euros, que, na semana passada, «abriu as portas» a um outro programa, o Diversidade, que tem disponíveis 100 mil euros para projectos culturais que promovam o emprego em Angola.

Com candidaturas abertas até 1 de Julho, as bolsas destinam-se a nacionais dos PALOP e Timor-Leste, e aí efectivamente residentes, que sejam detentores de um certificado de habilitações ao nível de licenciatura (para candidatos a mestrado) e ensino secundário (para licenciatura).

Em angola, para qualquer um dos dois casos, mestrado ou licenciatura, a entrega das candidaturas é feita via e-mail (procultura@camoes.mne.pt) ou presencialmente, junto da equipa PROCULTURA, no Camões/Centro Cultural Português ou na sede da Embaixada Portuguesa, através de um formulário de candidatura e anexos disponíveis em: https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-quefazemos/bolsas-estudo/bolsas-procultura-palop-tl-ue.

Valor das bolsas

A bolsa de mestrado é de 710 euros mensais, acrescidos de um subsídio único de instalação de 275 euros e de subsídios anuais máximos para propinas de até 1.100 euros. Já a bolsa de licenciatura é de 380 euros mensais, acrescidos de um complemento de 50 euros, caso o bolseiro não fique alojado em residência universitária, de um subsídio único de instalação de 275 euros, assim como de subsídios anuais de 165 euros e de propinas de até 1.100.

As candidaturas serão avaliadas por um júri que deverá integrar três elementos: um representante das autoridades nacionais (da Cultura ou Educação), personalidade independente com actividade diferenciada nos sectores da música ou artes cénicas, o assistente técnico do PROCULTURA no país ou quem o substitua.

Para avaliação, contará a classificação média global dos candidatos nos últimos três anos do nível anterior ao qual se candidata (50%). Os outros 50% resultarão da apreciação do júri sobre a relevância da candidatura para desenvolvimento dos sectores da música e artes cénicas no país de residência dos candidatos, sendo considerados a carta de motivação (5%), o curso que pretende (10%) e a possibilidade de inserção profissional (35%) ponderada por eventual carta de recomendação.

O regulamento do concurso determina que, além do formulário de candidatura totalmente preenchido e assinado, os concorrentes entreguem uma cópia do BI ou Passaporte, cópia do certificado de habilitações académicas, com discriminação das disciplinas e das respectivas classificações; declaração comprovativa de que o/a candidato/a é nacional e residente no país de origem há, pelo menos, três anos consecutivos; curriculum vitae, carta de motivação, entre outros.