A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021 não prevê qualquer valor para as despesas relativas ao Carnaval, apurou o Novo Jornal, mediante análise do documento.

Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na proposta de OGE de 2020, em que as acções de apoio ao Carnaval mereceram uma verba na ordem dos 267, 7 milhões de kwanzas, representando um aumento de mais de 922%, se comparado aos 26,2 milhões relativos a 2019, no próximo exercício económico o Estado não prevê qualquer valor para realização da chamada "maior manifestação cultural do País".

Em declarações ao NJ, players deste sector concordam que os riscos decorrentes da Covid 19 desaconselham ajuntamentos ou realização de actividades de massa, mas criticam a não inscrição de qualquer valor para a «festa do povo».

Por exemplo, Poly Rocha, comandante do União Recreativo Kilamba, grupo que conquistou o 3.º lugar da classe A do Carnaval de Luanda edição 2020, entende que se deveria aproveitar a «paragem» forçada pela pandemia para se colocar "alguma organização nas coisas", financiando os grupos para que estes "atempadamente se possam preparar para 2022".

