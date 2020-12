A realizar-se na plataforma Zoom, a TEDx 2020 terá a participação de oito oradores, designadamente, Déborah Cardoso Ribas (escritora), Carlos Augusto (empreendedor), Elisângela Rita (organizadora de torneios de Spoken Word), Ondjaki (escritor), Sónia Ferreira (activista), Jack Nkanga - Amosi Just a Label (cantor e compositor), Vladimir Russo (ambientalista), Anabela Marcos (psicóloga), Carlos Rosado (jornalista) e Alexandra Gonçalves (advogada, blogger e produtora).

"Oito anos depois da primeira edição do TEDx Luanda, chegámos a 2020 - altura da nossa 6.ª edição - um ano difícil para todos, com circunstâncias para as quais o mundo não estava preparado, com o surgimento da Covid-19, que infelizmente tem devastado vidas por todo o planeta", lê-se num comunicado da organização enviado ao Novo Jornal, no qual se lamenta o facto de a pandemia ter inviabilizado a realização da 6.ª edição do TEDx Luanda no formato habitual.

