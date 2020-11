Apesar de não ser para o campeonato nacional nem para super-taça e taça de Angola, as formações do 1º de Agosto e do Petro de Luanda jogam esta terça-feira, 03, à noite, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, em partida referente à terceira e última jornada do quadrangular "Trumunu Fora de Época" que visa dar rodagem competitiva aos representantes angolanos na "Afrotaça".

O jogo entre as duas equipas é sempre assunto de discussão entre os amantes do futebol em Angola, pois são as mais tituladas e mediáticas do País.

Por força da Covid-19, o clássico será sem público nas bancadas do estádio 11 de Novembro, e para insatisfação dos adeptos das duas equipas, o duelo não terá transmissão televisiva, o que cria ainda mais ansiedade aos amantes do futebol.

As razões para a não transmissão das partidas não foram avançadas pela organização do evento, mas o Novo Jornal sabe que se prendem com a falta de testagem dos profissionais da Televisão Pública de Angola (TPA) no recinto do jogo, antas de cada partida do quadrangular "Trumunu Fora de Época".

A situação deixa tristes os adeptos que este ano não viram jogar as suas equipas, por força da Covid-19, mas que pretendiam assistir ao jogo pela televisão.

A Rádio Cinco, do grupo Rádio Nacional de Angola, vai transmitir as emoções sonoras do clássico, o que acalma os adeptos dos dois clubes.

"É uma pena que o jogo seja sem público e sem transmissão, mas vamos torcer pelas nossas equipas", dizem os adeptos dos dois emblemas.

O torneio "Trumunu Fora de Época" visa dar algum ritmo de jogo às equipas angolanas antes de participarem nas competições continentais, visto que estão sem competir desde Março último devido à situação da Covid-19 que assola o mundo.

Participam no quadrangular, para além do 1º de Agosto e do Petro de Luanda, as formações do Sagrada Esperança e FC Bravos do Maquis, que às 15:00 desta terça-feira vão medir forças no mesmo recinto para a terceira jornada.