O Petro de Luanda deu um passo "tímido" nas afrotaças, ao consentir empate caseiro diante do USM da Argélia, por 1-1, no jogo da segunda jornada do Grupo C da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol, disputado neste sábado, no estádio 11 de Novembro, na capital do país.

Sem a dinâmica esperada, mesmo actuando no seu reduto, os "petrolíferos" perdiam ao intervalo por 0-1, golo de Benchaa, aos 53 minutos, sendo que Tony restabeleceu a igualdade, aos 63, para satisfação dos mais de cinco mil adeptos nas bancadas, que já se mostram desolados.

De início, o avançado Benchaa é incapaz de surpreender o guarda-redes da formação angolana Elber, em plena área, numa clara demonstração da intenção do visitante. Em resposta, Tó Carneiro falha no reduto defensivo contrário, aos 15.

Decorridos 30, maior ascendente do anfitrião, que incomoda com mais frequência o oponente. Desta, Dany remata forte para uma defesa arrojada do guardião argelino Mansouri, aos 40. O jogador Billel, aos 44, testa os reflexos do guarda-redes do Petro, com um remate à distância.

Nesta toada, de acções equilibradas, a partida chega ao intervalo com o resultado em branco. Em reatamento, Tony deixa-se desarmar em terreno privilegiado do USM da Argélia.

Em função e contra todas as espectativas, o dianteiro Benchaa inaugura o marcador, na sequência de um cabeceamento, aos 53, em desvio do cruzamento de um dos seus companheiros, emudecendo por completo os barulhentos apoiantes "tricolores".

O irreverente capitão Job faz a bola passar próximo do poste da baliza da turma argelina, aos 60. O futebolista Anis rende o seu colega Billel, por parte do conjunto estrangeiro.

Da outra parte, Dolimenga substitui Além e Isaac Mensah não consegue dar sentido correcto ao esférico.

Assim,o atacante Tony empata para o Petro, também de cabeça, aos 63, apanhando de surpresa os contrários, em jogada de insistência, para o gáudio dos aficionados.

O futebolista Belarbi entra no lugar de Hichem, aos 73, no USM. Os "petrolíferos" respondem com entradas de Jacques e Yano, nos lugares de Tony e Isaac, aos 84.

Já na fase derradeira da contenda, ajuizada pelo árbitro etíope Bamlak Weyesa, o jogador Zouari é substituído por Aden, na equipa argelina, que consegue impor um rigoroso empate sobre o Petro, mesmo no seu campo.

Na ronda inaugural, no fim-de-semana anterior, o vice-campeão nacional foi derrotado na África do Sul, por 0-3, pelo Mamelodi Sundows.

O Petro, que somou o primeiro ponto na competição, joga dia 28 a 3ª jornada em casa do Wydad Casablanca de Marrocos, no estádio Mohammed.

Incapacidade de finalização na base do empate do Petro -Toni Cosano

A impossibilidade de concretização das oportunidades criadas estiveram na base do empate caseiro do Petro de Luanda segundo o treinador Toni Cosano.

Em declarações à imprensa, após o desafio, o técnico espanhol argumentou que o objectivo era vencer em casa, mas a equipa mostrou-se um pouco perdulária e sem capacidade de finalização.

"Entramos com o principal propósito em materializar os nossos pontos fortes em casa. Tentamos as várias opções e não conseguimos marcar os golos necessários, que nos permitiria ultrapassar o nosso adversário. Continuamos a ter a posse e o controlo de bola e falhar na concretização, muito bem aproveitado pelo USM", disse visivelmente desolado.

Acrescentou que, apesar disso, continua acreditar e na esperança de resultados positivos nos próximos jogos, para efeito, a equipa deve continuar a ter fé e a trabalhar arduamente na correcção dos erros e dificuldades ainda existentes.

Também reconheceu a força e a capacidade das formações do norte do continente, bem como as possibilidades de serem derrotadas pelo Petro.

Quanto ao jogo, os "petrolíferos" perdiam ao intervalo por 0-1, golo de Benchaa, aos 53 minutos, sendo que Tony restabeleceu a igualdade, aos 63.

O Petro, que somou o primeiro ponto na competição, joga dia 28 a 3ª jornada em casa do Wydad Casablanca de Marrocos, no estádio Mohammed.

1º de Agosto perde com Zamalek do Egipto

O 1º de Agosto perdeu, também no Sábado, no Egipto, frente ao Zamalek local, por 0-2, em jogo da segunda jornada do grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos em futebol.

O avançado marroquino da formação egípcia Bencharki fez o "bis", aos 16 e 69 minutos da partida, em que a formação angolana terminou reduzida após Ibukun ver a cartolina vermelha por acumulação de cartões amarelos, aos 71".

Com este resultado, os rubro-negros figuram na última posição com um ponto da tabela classificativa liderada pelo TP Mazembe do Congo Democrático com seis pontos.

Na primeira jornada, os militares empataram com Zesco United da Zâmbia, por uma bola, no estádio 11 de Novembro.

O outro representante angolano, o Petro de Luanda, empatou diante do USM da Argélia, por 1-1, em partida da segunda ronda do grupo C.