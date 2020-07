Os sócios do Interclube de Angola elegeram hoje, quarta-feira, 22, Alexandre Canelas, como novo presidente de direcção, em substituição de Alves Simões.

Alexandre Canelas foi candidato único às eleições no Interclube, que tem agora como presidente da mesa de assembleia o ministro do Interior, Eusébio Laborinho.

O acto, que teve lugar no auditório do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, onde o também comissário Alexandra Canelas foi eleito numa lista única, com 267 votos a favor, 06 contra, 03 abstenções e 1 voto nulo.

O Ministro do Interior Eugénio César Laborinho exortou o novo presidente do clube a levar a bom porto a equipa do MININT, agora sob sua gestão, para que os adeptos, sócios e simpatizantes se cubram de alegria e emoção nas futuras conquistas e vitórias.

Alexandre Canelas prometeu, a 10 desde mês, no acto de apresentação da lista única, levar a bolsa de valores o Interclube.

De recordar que, no Girabola, a formação do Interclube já foi por duas vezes campeão e vice-campeão da Taça CAF ou Taça Nelson Mandela.