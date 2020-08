Da agenda do evento que decorre neste sábado, 15, foi proposta a discussão dos seguintes temas: leitura e aprovação da acta da reunião anterior; apresentação e aprovação do relatório e contas de 2019; apresentação e aprovação do relatório de actividades e diversos.

O recente documento a que o NJ teve acesso contradiz o anterior de 26 de Março do corrente ano, sendo que este apontava as seguintes ordens de trabalho: apresentação e aprovação do relatório e contas de 2019; apresentação e aprovação do relatório de actividades de 2019; marcação de datas do pleito eleitoral 2020 - 2024 e indicação da comissão eleitoral.

Segundo a Lei das Associações Desportivas, o n.º 1 do seu Artigo 17.º (Marcação da data das eleições), secção II, eleições, sub-Secção 1, comissão eleitoral, "as eleições são marcadas em assembleia-geral da associação". Esta retirada de um dos pontos mais importantes do encontro de membros pode ser classificado violação da legislação em vigor.

Com o conclave a realizar-se por videoconferência em função da pandemia da Covid-19, a presidência da assembleia e o elenco de Pedro Godinho vão comparticipar com 100 mil kwanzas para cada associação participante, com vista a suportar os custos de internet.

Sobre a exclusão na agenda de trabalho a marcação da data das eleições que poderão conhecer o substituto de Pedro Godinho, o Novo Jornal contactou a federação de andebol, mas sem sucesso.