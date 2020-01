A Confederação Africana de Futebol (CAF) vai apresentar, esta noite, os melhores jogadores africanos do ano 2019, numa cerimónia a decorrer em Albatros Sahl Hasheesh, Hurghada, no Egipto. Mohamed Salah (Egipto), Riyad Mahrez (Argélia) e Sadio Mané (Senegal) estão na disputa do troféu e um deles será anunciado vencedor.

Na corrida pelo troféu de jogador jovem estão Achraf Hakimi, do Marrocos, Samuel Chukwueze e Victor Osimhen, ambos da Nigéria.

Na classe feminina concorrem para o galardão de melhor jogadora as futebolistas Ajara Nchout, dos Camarões, Asisat Oshoala, da Nigéria, e Thembi Kgatlana, da África do Sul.

Os vencedores de cada categoria dos prémios da Confederação Africana de Futebol (CAF) recebem as distinções após o anúncio.

Os técnicos Aliou Cisse, do Senegal, Djamel Belmadi, da Argélia e Moïne Chaâbani, da Tunísia, estão no despique pelo título de melhor treinador. Na mesma classe, mas no sector feminino, competem Alain Djeumfa, dos Camarões, Desiree Ellis, da África do Sul e Thomas Dennerby, da Nigéria.

Quanto às selecções da Argélia, Madagáscar e Senegal, uma delas será divulgada como a selecção masculina de 2019. Camarões, Nigéria e África do Sul, são as candidatas femininas.

A lista dos três principais indicados para cada categoria de prémio foi alcançada após a votação de um Comité Técnico e de Desenvolvimento da CAF, bem como de um painel de especialistas em "media".

De recordar que, em 2018, o avançado egípcio Mohammed Salah foi eleito o melhor jogador africano, vencendo na corrida o seu colega do Liverpool, o senegalês Sadio Mané e o artilheiro do campeonato inglês, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal.