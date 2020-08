Direcção do City Jardim diz-se excluída do mapa de distribuição da ajuda financeira da FIFA. Floriano Patrício, líder da formação, ameaça levar a FAF ao Comité de Ética. António Muachilela, do Gabinete de Comunicação e Marketing, atira responsabilidade à APF do Kwanza-Norte.

Em virtude de não ter sido contemplado na lista de beneficiários da ajuda financeira da FIFA, que vai minimizar a crise económica que vive a maior parte dos clubes africanos, a direcção do City Jardim Sport Clube, liderado por Floriano Aníbal, avançou ao Novo Jornal que vai levar a FAF ao Comité de Ética da FIFA caso não recebam do órgão-reitor do futebol angolano os 10 mil dólares destinados a cada clube da segunda divisão.

Floriano Aníbal, presidente do clube em causa, salientou que o dossiê segue possivelmente na terça-feira, 2, ao Comité de Ética da FIFA, caso o órgão-reitor do futebol em Angola não coloque a formação do Kwanza-Norte entre os beneficiários da ajuda financeira.

"Estou agastado com a atitude injusta da FAF. A minha equipa devia fazer parte dos beneficiários, porque disputámos o zonal de apuramento, apesar de termos desistido da prova, ainda na terceira jornada. Temos os documentos e provas que serão submetidos à FIFA. É preciso que as pessoas saibam que a nossa desistência não foi uma desistência propositada, mas forçada pela falta de recursos financeiros que o clube vive", sustentou Floriano Patrício ao NJ.

No seu entender, "seria benéfico se a FAF distribuísse as verbas da FIFA aos clubes sofredores e mendigos", mas não aos que já têm milhões de kwanzas.

Clubes da segunda divisão vão beneficiar de 10 mil dólares cada

Um milhão e 800 mil dólares é o valor que o País vai receber, nos próximos dias, de ajuda financeira da FIFA e da CAF, com 90 mil para os clubes da segunda, sendo 10 para cada nove formações a serem contempladas.

Segundo o documento, o futebol de praia beneficiará, brevemente, de dois mil dólares, já o futsal terá cinco mil. A percentagem poderá, também, beneficiar a Associação dos Árbitros de Futebol de Angola (AAFA), a Associação dos Treinadores de Futebol de Angola (ATEFA) e a Associação Nacional dos Futebolistas de Angola (ANFA).

Futebol feminino «engorda» com 500 mil dólares

O maior bolo (500 mil dólares) do alívio financeiro da FIFA e da CAF será aplicado na massificação do futebol feminino, sendo 150 mil para as selecções de formação, 100 mil para a Selecção Nacional e 80 mil para os clubes e escolas de formação. As provas em seniores e juniores terão cada 50 mil dólares, enquanto o equipamento de biossegurança e os meios técnicos vão consumir 30 mil e 40 mil dólares, respectivamente.

O mapa consultado por este semanário aponta que as dezasseis equipas que compõem o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, Girabola ZAP, vão receber 256 mil dólares, o que irá representar 16 mil para cada formação.

Outros clubes de formação reconhecidos pela FAF vão beneficiar de 248 mil dólares e 235 mil para as selecções masculinas.

Na rubrica das selecções nacionais, os Palancas Negras vão ter o maior bolo (90 mil), 72 mil para a Selecção sub-17, 38 mil para os sub-20 e 33 mil para a Selecção sub-15.

Conforme o documento, as Associações Provinciais de Futebol (APFS) terão 216 mil dólares, sendo 12 mil para cada das 18 organizações desportivas.

O NJ apurou que o alívio financeiro que vai beneficiar a FAF para distribuir aos seus filiais não são um pacote de empréstimo, mas, sim, de ajuda.

