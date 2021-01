Segundo o mapa a que o NJ teve acesso, os mais de 842 mil dólares norte-americanos a serem gastos em testes de Covid-19 abrangem apenas as equipas seniores das 10 modalidades que o clube movimenta.

Com 10 modalidades desportivas em seniores, o Petro de Luanda prevê gastar, só em testes de Covid-19, mais de 800 mil dólares, para voltar a pôr as equipas a competirem nos campeonatos nacionais, avança um documento interno a que o Novo Jornal teve acesso em exclusivo.

O documento, datado a 25 de Novembro de 2020, enviado para as distintas federações nacionais, foi elaborado em respeito aos Decretos Presidenciais n.º 256/20, de 8 de Outubro de 2020, e n.º 254/20, também de Outubro do mesmo ano, ambos sobre a Situação de Calamidade, que estabeleceram o regresso das actividades desportivas de forma gradual.

Só para as modalidades "satélites" (futebol, basquetebol e andebol), com 99 atletas seniores no total, o clube gastará, por semana, 4.420 mil dólares.

Caso o vírus da Covid-19 persista até Dezembro do corrente ano, o Petro estima que, só para o futebol, modalidade com 45 atletas, poderá gastar das receitas provenientes da Sonangol, principal patrocinador, 34. 554 dólares.

A direcção comandada por Tomás Faria prevê gastar, só para o basquetebol (28 atletas), 19 mil dólares, contra os 25 mil do andebol (48 jogadores) nas duas equipas, nomeadamente: masculina e feminina.